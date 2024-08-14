هيئة تطوير المنطقة الشرقية تطلق دليل التشجير

أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم عن إطلاق دليل التشجيرالشامل، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بالنباتات والمساحات الخضراء في المدن والمناطق العامة، ويهدف الدليل إلى توفير معلومات شاملة ومُفصّلة عن أنواع النباتات المناسبة لمناخ وبيئة المنطقة، بالإضافة إلى تقديم توجيهات حول كيفية استغلال خصائص كل نبات بشكل فعّال لإضفاء لمسة جمالية على المكان.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، عن فخره بإطلاق (دليل التشجير الحضري)، مشددًا على أن هذه الخطوة التي جاءت بتوجيهٍ من رئيس مجلس الهيئة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبدعمٍ ومتابعةٍ من سمو نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، تعكس التزام الهيئة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، كما تعكس التزام الهيئة بتوجيه كل الجهود نحو تحسين البيئة المحلية، وتعزيز الاستدامة في المنطقة الشرقية.

كما أشار العبداللطيف إلى أن إعداد الدليل استند إلى 16 مرجعًا رئيسيًا، شملت دراسة 599 نوعًا من النباتات، تم اختيار 243 نوعًا منها بعناية. وأثنى على جهود الجهات المشاركة في إعداد الدليل، قائلاً: "أود أن أُعبّر عن شكري العميق لأمانة المنطقة الشرقية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ لمساهمتهم القيمة بمرئياتهم الفنية التي أسهمت في صياغة هذا الدليل."

ويتضمن الدليل أيضًا معلومات تفصيلية عن متطلبات الري، وأفضل المواقع المناسبة لكل نبتة، مثل الشوارع والأرصفة والجزر الوسطية، والمناطق السكنية، والحدائق العامة، والساحات والميادين العامة، والطرق السريعة، والمناطق الطبيعية، والمناطق الساحلية، ومواقف السيارات.

واختتم العبداللطيف تصريحه بالتأكيد على أن دليل التشجير سيكون مرجعًا استرشاديًا لكل الجهات المعنية في المنطقة الشرقية من القطاعين العام والخاص، والأفراد، في كافة الخطوات والمشاريع والمبادرات التي تصب في تحقيق أهداف التشجير، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتخفيض درجات الحرارة، ومقاومة زحف الرمال.