"الخليج 365" توثق.. أمطار غزيرة على غرب أبها تعيد الحياة للأودية والشعاب

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محمد بن مسعود - الدمام - هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة على مناطق غرب أبها، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.

فيما لا تزال تواصل الأمطار هطولها على مدينة أبها حتى تحرير هذا الخبر، ووثقت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو لجريان بعض الأودية بمياه الأمطار.

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