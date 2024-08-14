شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات والان نبدء بالتفاصيل

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مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.من ناحية أخرى، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إحالتهما إلى جهة الاختصاص.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.