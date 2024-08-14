"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين المعين حديثًا لدى المملكة

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين المعين حديثاً لدى المملكة فاكوندو فيلا.وتمنى معاليه للسفير التوفيق في مهام عمله الجديد.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.