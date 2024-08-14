الجبير يبحث الاهتمامات المشتركة مع سفيرة السويد لدى المملكة

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندرا.وجرى خلال اللقاء، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.