شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي يقص موقف عن ذكاء أخيه عبدالله التجاري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الأعمال يزيد الراجحي ، عن ذكاء أخيه عبدالله التجاري وذلك خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل .

وقال “يزيد” مشيراً إلى أخيه عبدالله، الرجال هذا كيف بيغتني، بصراحة أهنيه على الفكرة، وش الفكرة ؟

وتابع: من شوي شفت عبدالله في البحر، قال لأحد معنا أنقلوا الأغراض، وعندما سألته لماذا أجاب نقلت من الجناح حقي وذهبت إلى جناح آخر .

وأضاف: أن الفندق تحدث مع أخيه وقالوا له نبغي الجناح حقك لأن رئيس الكاميرون بيطلع فيه قال وش بتعطوني عشان اطلع وفاوضهم قالو بنعطيك7 آلاف يورو .