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يزيد الراجحي يقص موقف عن ذكاء أخيه عبدالله التجاري.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الأعمال يزيد الراجحي ، عن ذكاء أخيه عبدالله التجاري وذلك خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل .

وقال “يزيد” مشيراً إلى أخيه عبدالله، الرجال هذا كيف بيغتني، بصراحة أهنيه على الفكرة، وش الفكرة ؟

وتابع: من شوي شفت عبدالله في البحر، قال لأحد معنا أنقلوا الأغراض، وعندما سألته لماذا أجاب نقلت من الجناح حقي وذهبت إلى جناح آخر .

وأضاف: أن الفندق تحدث مع أخيه وقالوا له نبغي الجناح حقك لأن رئيس الكاميرون بيطلع فيه قال وش بتعطوني عشان اطلع وفاوضهم قالو بنعطيك7 آلاف يورو .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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