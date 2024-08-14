شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سبتمبر نهاية الصيف أرصاديا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن بداية شهر سبتمبر هي نهاية فصل الصيف أرصاديا.

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستبقى في معدلاتها بالصيف حتى 22 سبتمبر المقبل، وبعدها سيدخل فصل الخريف، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

وأضاف أن درجات الحرارة التي سجلت على مواقع في المنطقة الشرقية قبل 3 سنوات لم تنكسر حتى الآن، مضيفا أن صيف هذا العام حار إلى شديد الحرارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة هذا الصيف كانت في معدلاتها الطبيعية التي تسجلها أجواء المملكة، مضيفا أن أعلى درجة حرارة سجلت قي الحرم المكي بـ 52 درجة مئوية.