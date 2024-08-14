شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.

فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. طقس السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، الأربعاء، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.