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شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن.. الاستماع لـ15 متسابقاً باليوم الخامس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ44 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالاستماع إلى تلاوات 15 متسابقاً في اليوم الخامس منهم 8 في الفترة الصباحية، و7 في الفترة المسائية، حيث يشاركون في مختلف أفرع المسابقة الخمسة وذلك في المسجد الحرام، ليصل مجموع من تم الاستماع لتلاواتهم حتى الآن إلى 99 متسابقاً من مختلف دول العالم.
واستمعت لجنة التحكيم اليوم الأربعاء لمتسابقين يمثلون دول المملكة العربية السعودية وتايلند والجزائر وجزر المالديف وأفريقيا الوسطى ومدغشقر وغامبيا، وباكستان والكونغو وسوريا وقيرغيزستان ونيوزيلندا وإثيوبيا والسودان وبنغلاديش وكازاخستان.
فيما تستأنف جلسات المسابقة يوم غد الخميس في اليوم السادس بالاستماع لتلاوات عدد من المتسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم.
واستمعت لجنة التحكيم اليوم الأربعاء لمتسابقين يمثلون دول المملكة العربية السعودية وتايلند والجزائر وجزر المالديف وأفريقيا الوسطى ومدغشقر وغامبيا، وباكستان والكونغو وسوريا وقيرغيزستان ونيوزيلندا وإثيوبيا والسودان وبنغلاديش وكازاخستان.
فيما تستأنف جلسات المسابقة يوم غد الخميس في اليوم السادس بالاستماع لتلاوات عدد من المتسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم.