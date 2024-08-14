شكرا لقرائتكم خبر عن عبر نظام نور.. طريقة نقل الطالب من مدرسة لأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتيح نظام نور الكثير من الخدمات المميزة، التي تسهل العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بشكل إلكتروني.

وتستطيع من خلال النظام الاستفادة من خدمة نقل الطالب من مدرسة لأخرى، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى نظام نور من خلال هذا الـــــرابـــــــط.

الدخول على طلب نقل إلى مدرسة.

وضع اسم الطالب المُراد نقله.

تحديد الإدارة المُراد النقل منها.

اختيار إدارة التعليم المراد النقل إليها.

اختيار اسم المدرسة المُراد النقل إليها.

النقر على خانة "تثبيت" بعد الانتهاء.

حساب ولي الأمر

ومن ضمن الخدمات التي يوفرها نظام نور، إمكانية استرجاع حساب ولي الأمر المسجل في النظام بشكل آلي، حال نسيانه لاسم المستخدم أو كلمة السر، ويمكن ذلك عن طريق التالي: