عاجل بالأرقام.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيواء وعلاج.. مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية في 3 بلدان والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية