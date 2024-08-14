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شكرا لقرائتكم خبر عن إيواء وعلاج.. مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية في 3 بلدان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية البحيرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان ، استفاد منها 2.967 فردًا ، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024.
ووزع المركز أمس الأول 459 خيمة و 425 حقيبة إيوائية في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 2.754 فردًا بواقع 459 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.
كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 385 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2024.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 91 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 198 حالة، وعيادة الباطنية 92 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان ، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 213 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 398 فردًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
ودشن المركز أمس الأول المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات الأولية المتقدمة في مدينة جاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات.
وقدم الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة دورات تدريبية شملت مجالات الإسعافات الأولية المتقدمة، والخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، والتغذية ، وأساسيات صيانة المكيفات، وأساسيات التصوير والمونتاج وصناعة المحتوى، استفاد منها 200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر دخلهم لهم وتحسين مستواهم المعيشي ، فضلاً عن تعزيز جهود التنمية في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
ووزع المركز أمس الأول 459 خيمة و 425 حقيبة إيوائية في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 2.754 فردًا بواقع 459 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.
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وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 91 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 198 حالة، وعيادة الباطنية 92 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان ، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 213 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 398 فردًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
أعمال إنسانيةووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية دنقلا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 2.300 فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات النظافة الصحية الشخصية العاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ودشن المركز أمس الأول المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات الأولية المتقدمة في مدينة جاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات.
وقدم الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة دورات تدريبية شملت مجالات الإسعافات الأولية المتقدمة، والخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، والتغذية ، وأساسيات صيانة المكيفات، وأساسيات التصوير والمونتاج وصناعة المحتوى، استفاد منها 200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر دخلهم لهم وتحسين مستواهم المعيشي ، فضلاً عن تعزيز جهود التنمية في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.