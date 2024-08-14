شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"محراب".. هيئة تطوير المدينة المنورة تحقق جائزة "ميثاق الملك سلمان" والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة عاجل بالأرقام.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة إيواء وعلاج.. مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية في 3 بلدان

مبادرة "محراب"

الدمام - شريف احمد - حققت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، جائزة "ميثاق الملك سلمان" للعمارة بنسختها الأولى في مسار المشاريع غير المبنية، التي توجت بها هيئة فنون العمارة والتصميم، وذلك من خلال مبادرة "محراب" لإنشاء المصليات المؤقتة على الطرق السريعة بمنطقة المدينة المنورة.وتستهدف "محراب" -التي انطلقت من المدينة المنورة لتكون أول وجهة على مستوى المملكة تُعنى بإعداد وتصميم هوية بصرية متكاملة للمصليات والمساجد الصغيرة، للارتقاء بالمشهد الحضري، لتصل جميع مناطق المملكة-، دراسة وتطوير المصليات المؤقتة على طرق السفر الرئيسية والفرعية والمتنزهات والأحياء النائية بالمنطقة، عبر إعداد هوية بصرية عمرانية للمصليات والمساجد، وتطوير المواضئ ومنحدرات العبور للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمثل أهمية بالغة لدى السكان والزائرين.كما تستهدف تيسير وتسهيل الصلاة لعابر السبيل وتحسين المشهد الحضري، بما يُعزز جودة الحياة وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث جاءت أولى تلك المخرجات في المنطقة تجديد أحد المصليات على الطريق السريع للمدينة - ينبع على مساحة 25 متراً مربعاً يتسع لـ 20 مصلياً.يذكر أن الجائزة تسهم في تحقيق أهداف "ميثاق الملك سلمان"، عبر تعزيز المشاريع العمرانية، التي تشمل ثلاثة مسارات وهي: مسار "المشاريع المبنيّة" ومسار "المشاريع غير المبنيّة" ومسار "مشاريع الطلاب"، كما تسعى إلى تعزيز التخطيط والتصميم الحضري، والتصميم الداخلي وعمارة البيئة، بهدف تحقيق التوازن بين التطور الحديث والأصالة، وتشجيع التصاميم التي تعزز الهوية المحلية وتراعي البيئة والمناخ.