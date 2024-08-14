شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بالأرقام.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد وصلت درجة الحرارة على الدمام إلى 47 مئوية.وجاءت القيصومة والأحساء في المرتبة الثانية مسجلة 46 درجة، ثم المدينة المنورة بـ45 درجة مئوية.وبـ44 درجة مئوية جاءت كل من القصيم ورفحاء في المرتبة الرابعة.