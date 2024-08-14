إنفاق السياح الوافدين للسعودية من الخارج على مرافق الضيافة تجاوز 45 مليار ريال خلال العام 2023م

وأبانت الوزارة بحسب التقرير السنوي، أن إنفاق السياح الوافدين على التسوق خلال العام الماضي تجاوز 25.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المواصلات والتنقل ما يقارب 21.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المأكولات والمشروبات ما يقارب الـ (19.4 مليار ريال)، وتجاوز الإنفاق على الأغراض الأخرى مبلغ 25.5 مليار ريال، وتجاوز إنفاق السياح الوافدين على الترفيه مبلغ (4.0 مليارات ريال).
يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز (27 مليون) سائح وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من (141 مليار ريال)، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي (109 ملايين) سائح.
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