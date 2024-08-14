مذكرة تفاهم لتوعية عملاء التأمينات ماليا

وقّعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ؛ بهدف تعزيز الوعي المالي لدى عملاء التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود المؤسسة وحرصها على التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق خدمة العملاء وتعزيز رضاهم. وتعكس المذكرة الموقعة مساعي التأمينات الاجتماعية للارتقاء بخدماتها المقدمة لعملائها، إذ تتيح مخرجات المذكرة تقديم ورش توعوية متخصصة بصفتها جزءًا من مسار «فعاليات» ضمن مسارات برنامج تقدير لرفع الوعي المالي، والتعريف بمخاطر الاحتيال المالي عبر التقنيات الحديثة. يذكر أن برنامج تقدير هو أحد مبادرات «التأمينات الاجتماعية» الوطنية، حيث يقوم على عقد الشراكات المهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.



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