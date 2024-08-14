إطلاق البوابة الرقمية للخضار والفواكه

ومثّل "الوزارة" في الاتفاقية مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور علي آل منصور، فيما مثَّل شركة الرياض للتعمير الرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام وليد عبدالله الخرجي . وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بمقر الوزارة بالرياض ضمن جهود الوزارة لتطوير أسواق النفع العام ورفع جودة المنتجات، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والرقابة الفعالة في السوق، وضمن جهودها في أتمتة عملية دخول المنتجات الزراعية الطازجة للسوق المحلية، لاستثمار التقنيات الحديثة وتسهيل الربط بين المزارع والمسوق الزراعي لرفع كفاءة الأعمال، في تحقيق التسجيل المبكر للمنتجات الطازجة ومعرفة مصادرها وجودتها والقدرة على تتبعها.
وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق منصة إلكترونية تتيح متابعة رحلة المنتج من المزرعة إلى السوق ومنها إلى المستهلك النهائي، مما يحقق أقصى التزام بالمتطلبات الحكومية وتمكين ودعم السعودة في القطاع، وتطوير البوابة الرقمية التي ستسهم في تحسين آلية دخول المنتجات الزراعية إلى السوق، من خلال تسجيل المزارعين والمسوقين مسبقاً، عبر الربط التقني مع بوابة "نما" للحصول على بيانات السجل الزراعي. وتقوم المنصة على أتمتة عملية دخول المنتجات الطازجة للسوق المحلية، لضمان استمرارية الوفرة والمعروض الغذائي وتعزيز المخزونات المحلية، كما يحقق التسجيل المبكر للمنتجات الطازجة من معرفة مصادرها وجودتها والقدرة على تتبعها، كما تسهم في تسهيل الربط بين المزارع والمسوق الزراعي لرفع كفاءة الأعمال، والذي يسهم في تمكين المتعاملين من الحصول على السعر العادل.
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