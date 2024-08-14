جائزتان عالميتان للمنتخب السعودي للمواصفات

حقق المنتخب السعودي للمواصفات، ميدالية برونزية وجائزة شرف، في أول مشاركة له في أولمبياد المواصفات الدولي، الذي أقيم في كوريا الجنوبية من 12 حتى 14 أغسطس، بمشاركة 200 طالب وطالبة، يمثلون 11 دولة، تشمل اليابان وروسيا والصين.

وحصلت مجموعة طلاب المرحلة الثانوية، المكونة من: ريان الجهني، من إدارة تعليم الرياض، وبندر الخياط من إدارة تعليم جدة، وعبدالعزيز الحربي من إدارة تعليم القصيم، على الميدالية البرونزية، فيما حازت مجموعة طالبات المرحلة المتوسطة، التي ضمت: سارة الدهمشي من إدارة تعليم الشرقية، ووجد حسوبة من إدارة تعليم المدينة، وهدى انديجاني من إدارة تعليم جدة، على جائزة شرف من معهد التقييم الكوري للتقنية الصناعية.

وكانت المملكة قد شاركت بمنتخب مكون من 9 متسابقين من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، قسموا إلى 3 فرق، خاضت مراحل تمهيدية قادتها إلى المنافسة الرئيسية، وبعدها كُلف المتسابقون بمهام مصممة لتحفيز معرفتهم وكفاءتهم في عالم المواصفات، وتحدي قدراتهم في حل المشكلات.

يذكر أن أولمبياد المواصفات، مسابقة دولية تقام سنويًا لطلبة المتوسطة والثانوية، ويهدف إلى إظهار معرفة المتسابقين بعالم المواصفات، وتبادل الأفكار الجديدة حول المعايير والتكنولوجيا، وقد بدأ كمسابقة محلية في كوريا الجنوبية عام 2006م، ثم تحول إلى منافسة دولية مفتوحة منذ 2014م.