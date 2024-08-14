الملكية الفكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج المدرسة الصيفية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدء التسجيل في برنامج المدرسة الصيفية الذي يعد برنامجًا تدريبيًا عالميًا يقدم بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، وسيعقد خلال الفترة من 13 إلى 24 أكتوبر 2024م.

ويتكون البرنامج من محاضرات ومناقشات جماعية بشأن مواضيع مختارة عن الملكية الفكرية، كما يقدم جلسات توجيه بشأن التفاعل بين الملكية الفكرية والتخصصات الأخرى، وذلك لتزويد المتعلمين بمعرفة أعمق في مجالات الملكية الفكرية، كما يستهدف البرنامج خريجي الجامعات والعاملين في الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.

ويستمر البرنامج لمدة أسبوعين في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يقدم من خلالها للمتدربين العديد من المواضيع والأنشطة العملية في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وتدعو الملكية الفكرية الراغبين في التسجيل بالاطلاع على صفحة (Summer School on IP ) في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية .