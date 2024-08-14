اخبار السعوديه

الملكية الفكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج المدرسة الصيفية

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية بدء التسجيل في برنامج المدرسة الصيفية الذي يعد برنامجًا تدريبيًا عالميًا يقدم بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، وسيعقد خلال الفترة من 13 إلى 24 أكتوبر 2024م.

ويتكون البرنامج من محاضرات ومناقشات جماعية بشأن مواضيع مختارة عن الملكية الفكرية، كما يقدم جلسات توجيه بشأن التفاعل بين الملكية الفكرية والتخصصات الأخرى، وذلك لتزويد المتعلمين بمعرفة أعمق في مجالات الملكية الفكرية، كما يستهدف البرنامج خريجي الجامعات والعاملين في الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.

ويستمر البرنامج لمدة أسبوعين في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يقدم من خلالها للمتدربين العديد من المواضيع والأنشطة العملية في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وتدعو الملكية الفكرية الراغبين في التسجيل بالاطلاع على صفحة (Summer School on IP ) في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية .


كانت هذه تفاصيل خبر الملكية الفكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج المدرسة الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا