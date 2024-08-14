الملكية الفكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج المدرسة الصيفية

ويتكون البرنامج من محاضرات ومناقشات جماعية بشأن مواضيع مختارة عن الملكية الفكرية، كما يقدم جلسات توجيه بشأن التفاعل بين الملكية الفكرية والتخصصات الأخرى، وذلك لتزويد المتعلمين بمعرفة أعمق في مجالات الملكية الفكرية، كما يستهدف البرنامج خريجي الجامعات والعاملين في الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.
ويستمر البرنامج لمدة أسبوعين في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يقدم من خلالها للمتدربين العديد من المواضيع والأنشطة العملية في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وتدعو الملكية الفكرية الراغبين في التسجيل بالاطلاع على صفحة (Summer School on IP ) في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
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