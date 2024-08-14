تعليم الرياض يعلن التوقيت الزمني للعام الدراسي الجديد 1446هـ

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التوقيت الزمني للدوام في المدارس خلال العام الدراسي 1446هـ كاملاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة حرصت على إصدار التوقيت الزمني كاملاً للعام الدراسي لوضع الخطط والبرامج اللازمة والمتوافقة مع بداية ونهاية الدوام اليومي في المدراس ، مشيراً إلى أن المواعيد شملت الدوام الصيفي والشتوي ودوام شهر رمضان المبارك.

وبيّن الثميري أن الدوام الصيفي في المدارس سيبدأ بالاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً ويبدأ الاصطفاف الصباحي في التوقيت الشتوي الساعة 6:45 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً أما توقيت الدوام في شهر رمضان فقد تقرر أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 9 صباحاً.