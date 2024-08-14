9 آلاف مخالفة مبان بجدة

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني، خلال شهر يوليو، عن رصد 8.925 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 15.018 موقعًا مخالفًا لتصحيح وضعهم نظامًا.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، وعدم تركيب السور المؤقت للمواقع الإنشائية، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته.