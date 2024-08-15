وزارة الدفاع والجامعة تناقشان مشاريع التعاون بينهما 

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وقد رحب سعادة رئيس الجامعة بوفد وزارة الدفاع وأشار إلى حرص الجامعة في تقديم إمكاناتها للمشاركة مع وزارة الدفاع في تنمية القدرات البشرية تعليمياً وبحثياً بوصف ذلك واجباً وطنياً ومن المهام المناطة بالجامعة.
وتم مناقشة عدة موضوعات منها برنامج الماجستير المزمع إبرامه بين كلية طب الأسنان ومعهد الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالرياض، وكذلك برنامج الابتعاث لطلاب كلية الملك فهد البحرية لكليتي الدراسات البحرية وعلوم البحار، إضافة لبرنامج استقطاب طلاب الجامعة للقطاعات العسكرية، وكذلك إيفاد منسوبي وزارة الدفاع للدراسة في مرحلة الماجستير.
كما عرج الاجتماع على أهمية تطبيق أعلى معايير الخدمات المهنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة للإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ومتطلبات التنمية بالمملكة العربية السعودية طبقاً لأعلى مستويات التدريب العملي والنظري كفاءةً وجودة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بقطاع التدريب البحري والخدمات التعليمية والتدريبية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الأهداف المشتركة بين الطرفين.
هذا وقد حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة وبعض من قيادات الجامعة.
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