شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تنشر تعليمات مهمة للمواطنين عن إعصار "أمبيل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تهيب سفارة المملكة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

يأتي هذا نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار أمبيل، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وما يصاحبه من رياح شديدة وفيضانات.

وأضافت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس": وعند الطوارئ يرجى التواصل على:

09055833862

0335895242

راجية السلامة للجميع