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سفارة المملكة في اليابان تنشر تعليمات مهمة للمواطنين عن إعصار "أمبيل"

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تنشر تعليمات مهمة للمواطنين عن إعصار "أمبيل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تهيب سفارة المملكة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.
يأتي هذا نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار أمبيل، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وما يصاحبه من رياح شديدة وفيضانات.
وأضافت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس": وعند الطوارئ يرجى التواصل على:
09055833862
0335895242
راجية السلامة للجميع
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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