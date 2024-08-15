وأوضح مدير تعليم المنطقة، الدكتور سامي العتيبي، أن هذا البرنامج الذي يستمر يومين، يتناول عددًا من المحاور أبرزها؛ أبجديات البحث العلمي، والمصادر العلمية السليمة المعتمدة في البحث العلمي، ومعايير تحكيم الأبحاث العلمية للمنافسات المحلية والعالمية، وفهم الأدوار والمسؤوليات في عملية البحث، وآلية تنفيذ المشروعات الجماعية بشكل صحيح، ومتطلبات (ISEF) قواعد العرض والسلامة، وإرشادات البحث المتعلقة بالمخاطر، ودليل مشروعات الھندسة والاختراعات، إضافةً إلى مصادر المعلومات للبحث والتوثيق.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة من المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعتمد البحث العلمي كمنهجية، بحيث تزيد من فرص التعليم والتعلم إلى جانب رفع مستوى الإنتاج الفكري التنافسي، وتوفير فرص نوعية للطلبة الباحثين والمعلمين لتكوين مجتمع بحثي على مستوى المدارس على عدة مراحل، مؤكدًا أن الموهبة والإبداع قيمة مضافة تدعم التوّجه الكبير والطموح العريض لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج لتمكين الطلبة الموهوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.