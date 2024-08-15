برنامج لتمكين الطلبة الموهوبين

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، برنامجًا حول مبادرة تمكين الطلبة الموهوبين من منهجية البحث العلمي في المدارس الحكومية وفق معايير آيسف العالمية، وذلك بقسم الموهوبين بمقر الإدارة بالدمام.

وأوضح مدير تعليم المنطقة، الدكتور سامي العتيبي، أن هذا البرنامج الذي يستمر يومين، يتناول عددًا من المحاور أبرزها؛ أبجديات البحث العلمي، والمصادر العلمية السليمة المعتمدة في البحث العلمي، ومعايير تحكيم الأبحاث العلمية للمنافسات المحلية والعالمية، وفهم الأدوار والمسؤوليات في عملية البحث، وآلية تنفيذ المشروعات الجماعية بشكل صحيح، ومتطلبات (ISEF) قواعد العرض والسلامة، وإرشادات البحث المتعلقة بالمخاطر، ودليل مشروعات الھندسة والاختراعات، إضافةً إلى مصادر المعلومات للبحث والتوثيق.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة من المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعتمد البحث العلمي كمنهجية، بحيث تزيد من فرص التعليم والتعلم إلى جانب رفع مستوى الإنتاج الفكري التنافسي، وتوفير فرص نوعية للطلبة الباحثين والمعلمين لتكوين مجتمع بحثي على مستوى المدارس على عدة مراحل، مؤكدًا أن الموهبة والإبداع قيمة مضافة تدعم التوّجه الكبير والطموح العريض لرؤية المملكة 2030.