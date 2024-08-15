تشارك اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف كراع ومشارك رسمي في المعرض الرقمي التعريفي عن رحلة التعليم بعنوان "رحلة التعلم مسؤوليةمجتمعية"، والذي تنظمة إدارة تعليم محافظة الطائف بحضور مدير تعليم محافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي. واشتمل المعرض على مشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، كما تأتي المشاركة لعكس جهود اللجنة ودورها في التعليم والتدريب والتطوير لأبناء السجناء والسجناء والمفرج عنهم وأسرهم وبالتعريف عن الأنشطة والخدمات والمبادرات والمشاريع المقدمة للمستفيدين.



كانت هذه تفاصيل خبر تراحم الطائف راع رسمي للمعرض الرقمي التعريفي عن رحلة التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.