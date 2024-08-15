شكرا لمتابعة خبر عن طفلي توفي بعد الولادة بعدة أيام.. فهل تلزمني العقيقة؟.. الشيخ الشثري يرد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ سعد الشثري، أن العقيقة مستحبة وغير واجبة، وذلك خلال رده على سؤال في برنامج فتاوى.

وقال المشاهد ” طفلي توفي بعد الولادة بعدة أيام، فهل تلزمني العقيقة؟”.

من جانبه رد الشيخ “الشثري” قائلاً : لا تجب عليك العقيقة، لكن يستحب لك ذبح العقيقة، فإن النصوص الذي وردت بمشروعية العقيقة، علقت العقيقة بالولادة، وهذا الجنين خرج من بطن أمه مولودا، وقد قال صلى الله عليه وسلم “كل غلام مرتهن بعقيقته”.

وأضاف قائلاً “لذلك يستحب لك ذبح العقيقة، فإن كان المولود ذكر يستحب أن تذبح شاتان والأولى أن يطعم بهما أهله”.