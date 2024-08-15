31 ألف دعاوى مقيدة بالمظالم في 90 يوما

سجلت مراكز الخدمات القضائية في ديوان المظالم إنجاز 34.254 ألف دعوى بـ49%، في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، وبلغ إجمالي الدعاوى المقيدة 31.082 ألف دعاوى بمختلف مراحل التقاضي خلال 90 يومًا، في وقت تم تقليص متوسط أمد التقاضي في جميع المحاكم بـ80% خلال 8 أعوام.

85 ألف جلسة

كشف تقرير ديوان المظالم للربع الثاني من العام الحالي، عقد 58.189 ألف جلسة قضائية رقمية عبر جميع الدوائر القضائية، والتي أسهمت في اختصار أوقات أطراف العملية القضائية، وانعكست إيجابيا في تقليص أمد التقاضي، واستمرار رفع معدل الإنجاز، وبلغ عدد زوار منصة معين الرقمية 215.360 ألف زائر.

مليون صفحة

أكد ديوان المظالم، أنه تم استعراض أكثر من 1.7 مليون صفحة، والعمل من خلال المنصات الرقمية، وإجراءات التقاضي على مواكبة النهضة التنموية، في سبيل تحقيق الجودة، والإنجاز، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، بمتابعة مباشرة من رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف.

دعاوى وتقاضي

إنجاز 34 دعوى في 3 أشهر

%49 إنجاز الدعاوى

31 ألف دعاوى مقيدة

%80 تقليص متوسط أمد التقاضي

58 ألف جلسة قضائية رقمية

215 ألف زائر لمنصة معين

1.7 مليون صفحة مستعرضة

3 أهداف لرفع معدل الإنجاز