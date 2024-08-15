شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 10 إجازات للطلاب في العام الدراسي الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن جدول الإجازات الرسمية للعام الدراسي 1446هـ، يتضمن الجدول عشر إجازات متنوعة، تبدأ بإجازة اليوم الوطني وتنتهي بإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الجدول إلى تحقيق التوازن بين فترات الدراسة وفترات الراحة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب والمعلمين . البداية مع اليوم الوطني تنطلق الإجازات بإجازة اليوم الوطني في الفترة من 19 إلى 22 من شهر ربيع الأول 1446 هـ، الموافق 17 إلى 20 سبتمبر 2024 م.

وتعد هذه الإجازة فرصة للاحتفال بالمناسبة الوطنية العزيزة، واستعادة النشاط بعد بداية العام الدراسي . إجازات مطولة ومتنوعة يشمل الجدول عددًا من الإجازات المطولة التي تتيح للطلاب والمعلمين فرصة لاستعادة النشاط خلال العام الدراسي.

تبدأ هذه الإجازات بإجازة مطولة في 14 ربيع الآخر 1446 هـ، الموافق 17 أكتوبر 2024 م، وتليها إجازة الفصل الدراسي الأول في الفترة من 6 إلى 13 جمادى الأولى 1446 هـ، الموافق 8 إلى 17 نوفمبر 2024 م .

وحُددت إجازة يوم التأسيس في 4 شعبان 1446 هـ، الموافق 17 يناير 2025 م، وتأتي هذه الإجازة لتذكر الطلاب والمعلمين بأهمية هذا اليوم في تاريخ المملكة . ختام الإجازات بعيد الأضحى تُختتم الإجازات بإجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ في 19 من شهر ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 30 مايو 2025 م، وهي إحدى الإجازات الهامة التي تتيح للطلاب والمعلمين قضاء وقت مميز مع أسرهم .

وتؤكد وزارة التعليم حرصها على تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب والمعلمين، من خلال الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس.

هذا فضلًا عن توفير فرص الاستراحة في الإجازات الأخرى، مما يسهم في تجديد النشاط ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وضمان سلامة واستمرارية العملية التعليمية في المملكة