السعودية | صدور بيان مشترك من المملكة والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دعم السودان.

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

صدر بيان مشترك عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فيما يلي نصه :

نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط