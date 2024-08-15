السعودية | الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانية: جهود المملكة العربية السعودية بالعالم الإسلامي جهود معتبرة لا ينكرها إلّا مكابر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانية ولد صالح: أن جهود المملكة العربية السعودية بالعالم الإسلامي جهود معتبرة لا ينكرها إلا مكابر ولهم جهود عظيمة في خدمة القران الكريم طباعة ونشراً وتنظيماً للمسابقات، مشيراً إلى أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم مسابقة رائدة ومتميزة في مجالها.

جاء ذلك في حديث له بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها الـ 44 وتقام بالمسجد الحرام خلال الفترة من 5 – 17 صفر لعام 1446هـ .

وقال ولد صالح: إن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم وفي نسختها الرابعة بعد الأربعين مسابقة متميزة وهي مسابقة تصل إلينا وإلى كل دول الجوار، وفي كل سنة يتأهل لها أشخاص يأتون لها إلى مكة المكرمة فيشاركون فيها، وتعتبر مسابقة رائدة ومتميزة في مجالها والمملكة العربية السعودية لها خدمات معتبرة في المجال العلمي والإغاثي والاجتماعي.

وأوضح أن جهود المملكة العربية السعودية بالعالم الإسلامي جهود معتبرة لا ينكرها إلا مكابر ولهم جهود عظيمة في خدمة القران الكريم طباعة ونشراً وتنظيماً للمسابقات القرآنية فجزاهم الله خيراً.

وقدم الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين, سائلاً الله أن يتقبل منهم وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته وأن يوقي المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

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