شكرا لمتابعة خبر عن بيان مشترك من المملكة وعدة دول بشأن دعم السودان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر بيان مشترك عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وجاء نص البيان:

نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.