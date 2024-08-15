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شكرا لمتابعة خبر عن البدء في تنفيذ أعمال تحويل طريق خالد بن الوليد مع طريق الأمير عبدالمجيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني -
أعلنت أمانة منطقة المنورة اليوم بالتنسيق مع إدارة مرور بالمنطقة اليوم،عن البدء في تنفيذ أعمال تحويل طريق خالد بن الوليد مع طريق الأمير عبدالمجيد, حسب الخريطة المرفقة .
وأوضحت الأمانة إلى أن هذا الإجراء يأتي لإستكمال أعمال وتنفيذ الاعمال الميدانية للمشروع .
كما أنها بينت إمكانية استخدام الطرق البديلة حسب الخريطة المنشورة على موقعها الرسمي وفي حسابات التواصل .