شكرا لمتابعة خبر عن البدء في تنفيذ أعمال تحويل طريق خالد بن الوليد مع طريق الأمير عبدالمجيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني -

أعلنت أمانة منطقة المنورة اليوم بالتنسيق مع إدارة مرور بالمنطقة اليوم،عن البدء في تنفيذ أعمال تحويل طريق خالد بن الوليد مع طريق الأمير عبدالمجيد, حسب الخريطة المرفقة .

وأوضحت الأمانة إلى أن هذا الإجراء يأتي لإستكمال أعمال وتنفيذ الاعمال الميدانية للمشروع .

كما أنها بينت إمكانية استخدام الطرق البديلة حسب الخريطة المنشورة على موقعها الرسمي وفي حسابات التواصل .