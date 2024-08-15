شكرا لقرائتكم خبر "العدل" تفتح باب التقديم للتدريب التعاوني للطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأتاحت وزارة العدل التقديم من خلال خدمة التدريب التعاوني عبر موقع الوزارة الرسمي training.moj.gov.sa؛ حيث يمكن الاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة، واختيار المناسب منها.
ويهدف برنامج التدريب التعاوني إلى توفير فرص التدريب والتعلم على رأس العمل في المرافق العدلية للطلبة والطالبات من خلال تدريبهم على العمليات التشغيلية والمشاركة في الخدمة.
ويسهم التدريب التعاوني في تمكين الطلاب والطالبات من التفاعل مع بيئة العمل والتعامل مع فرق العمل وتحسين مهارات التواصل، والمساعدة على استكشاف الاهتمامات العملية.
ويتميز التدريب التعاوني في الوزارة بالتنوع في مسارات التدريب المتاحة للطلاب والطالبات، إضافة إلى المرونة في ساعات العمل، وإمكانية التدريب في مرافق متعددة وعلى موضوعات متنوعة.
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