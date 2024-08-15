شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة الشدة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الهزات تراوحت شدتها ما بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر، في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و 28 كم و 29 كم. زلازل سوريا كما شملت لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.

وسجلت المحطات أيضًا هزتين، الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 46 كم والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

