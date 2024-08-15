السعودية | التدريب التقني تعلن أسماء المرشحين للوظائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت مؤسسة التدريب التقني عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التدريبية للمسابقة الرجالية والنسائية المعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني، داعية إلى استكمال بقية الإجراءات.

وحثت المرشحين على تحديد المركز المناسب لإجراء الفحص الطبي عن طريق نظام أوتار وإرساله إلى [email protected] مع ذكر رقم الطلب، وإرفاق صورة شخصية، خلال يومي عمل من تاريخ 11/02/1446هـ حتى 14/02/1446هـ، وذلك للحصول على تحويل إلكتروني لإجراء الفحص الطبي.

وأضافت أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للمرشح أو المرشحة مضمن به نموذج طلب الفحص الطبي والذي على إثره يتوجب التوجه للمركز لحجز موعد وإشعار المؤسسة عن طريق البريد الإلكتروني بموعد إجراء الكشف الطبي.

وأوضحت أن المرشحين والمرشحات الذين يقيمون في مناطق لا تتوفر فيها مراكز معتمدة في نظام أوتار، عليهم تزويد المؤسسة باسم أقرب كلية تقنية أو معهد صناعي ثانوي لمقر إقامته، خلال يومي عمل من تاريخ 11/02/1446هـ حتى 14/02/1446هـ، حتى يتسنى تزويد الجهة بنموذج تحويل إجراء الفحص الطبي.

ودعت المؤسسة، المرشحين إلى التوجه إلى جهة الترشيح لتسليم نتيجة الكشف الطبي خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحريره، محذرة من أنه سيترتب على عدم تقيد المرشح أو المرشحة بالإجراءات والمدة المحددة لاستبعاده من الترشيح وترشيح البديل من القائمة الاحتياطية.