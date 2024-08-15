السعودية | سفارة المملكة في اليابان تحذر السعوديين من إعصار «أمبيل»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

طالبت السفارة السعودية في اليابان، المواطنين السعوديين، بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار أمبيل، اليوم (الخميس) وغدًا الجمعة، وما يصاحبه من رياح شديدة وفيضانات.

وأضافت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في «إكس»: عند الطوارئ يرجى التواصل على: 09055833862 – 0335895242 راجية السلامة للجميع.

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