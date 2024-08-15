شكرا لقرائتكم خبر مسابقة التصوير الفلكي "أبعاد" من وكالة الفضاء السعودية تدعو مبدعي التصوير من أنحاء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الفضاء السعودية، اليوم، إطلاق مسابقة التصوير الفلكي "أبعاد"؛ بهدف تمكين وتحفيز الأفراد في مجالات علوم الفلك والفضاء، من خلال تشجيع الاهتمام بالتصوير الفلكي وزيادة الوعي العلمي بعلوم الفلك والفضاء، وصولًا إلى بناء مجتمع مبدع ومنتج.

كما يأتي إطلاق المسابقة ضمن مساعي الوكالة لإثراء المحتوى العربي، وتوسيع آفاق المجتمع بعلوم الفلك والفضاء، إضافة إلى تحفيز الأفراد على استكشاف مجالات التصوير الفلكي كأداة للتعبير الفني والاستكشاف العلمي، وتحقيق الاستدامة في الفهم العلمي عبر تعزيز استمرارية التعليم الفلكي من خلال مبادرات مبتكرة.

وتشتمل المسابقة على ثلاثة مسارات رئيسة؛ حيث يركز الأول "الفضاء العميق" على تصوير المجرات والسدم والنجوم ويستهدف المحترفين في التصوير الفلكي، ويختص مسار "المجموعة الشمسية" بالكواكب والشمس والقمر والمذنبات مستهدفا الهواة والمحترفين، فيما يعمل المسار الثالث "فضاء السعودية" على ربط الأجرام السماوية بالتراث والمعالم الوطنية، ويستهدف المحترفين والهواة والمبتدئين، وذلك ابتداءً من اليوم 15 أغسطس وحتى الجمعة 15 نوفمبر.

كما ستقيم الوكالة معرضاً خاصاً تستعرض من خلاله فرص واسعة لتأهيل المشاركين حيث تعتزم إقامة ورش عمل ومعرض مختص في التصوير الفلكي.

وحول "أبعاد"، أكد المشرف على المسابقة رائد الفضاء السعودي علي القرني، أنها تمثل فرصة فريدة لإبراز الجوانب الجمالية للفضاء الواسع وتوثيقها من منظور إبداعي، مشيراً إلى أن المسابقة لا تسعى إلى تعزيز الوعي بعلوم الفلك فقط، بل لتشجيع الإبداع في مجال التصوير الفلكي، لافتاً إلى أن الوكالة تولي أمر إشراك جميع فئات المجتمع في هذه المسابقة اهتماماً خاصاً سواءً كانوا هواة أو محترفين؛ بهدف خلق بيئة تفاعلية تسهم في تنمية المهارات وتشجيع

المواهب داخل المملكة على استكشاف الفضاء بطرق مبتكرة ومتاحة.

ودعت الوكالة للتقيد بعدد من الشروط التي يتعين على المشاركين الالتزام بها لضمان التأهل؛ في مقدمتها التقيد بمشاركة واحدة في كل مسار، مع تأكيدها أن فرصة التأهل للفوز مقتصرة على مسار واحد، مشددة على منع استخدام الصور المعدلة أو المنتجة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يكون المشارك سعودي الجنسية أو مقيمًا بالمملكة، وأن تكون الصور المقدمة ملتقطة داخل المملكة، وأن تكون خلال فترة المسابقة.

وسيتم تقييم المشاركات على عدة مراحل تشمل التقييم الأولي من قبل لجنة مختصة، ثم ترشيح الأعمال المتأهلة للتقييم النهائي وصولًا إلى إعلان المشاركات التسع الفائزة.

ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة من الهواة والمحترفين لاستعراض مواهبهم الفنية وتقديم إبداعاتهم من خلال الموقع الرسمي للوكالة، حيث يمكنهم رفع مشاركاتهم من خلال الرابط التالي "www.SSA.gov.sa/Abaad".