شكرا لقرائتكم خبر عن لا ينكرها إلّا مكابر.. هيئة العلماء الموريتانية تشيد بجهود وخدمات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام