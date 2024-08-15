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شكرا لقرائتكم خبر عن لا ينكرها إلّا مكابر.. هيئة العلماء الموريتانية تشيد بجهود وخدمات المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحدث الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانية ولد صالح، معددًا بعض جهود المملكة العربية السعودية بالعالم الإسلامي.
وأكد أن المملكة العربية السعودية لها خدمات معتبرة، في المجال العلمي والإغاثي والاجتماعي.
وأضاف: في كل سنة يتأهل لها أشخاص يأتون إلى مكة المكرمة فيشاركون فيها، إذ تعد مسابقة رائدة ومتميزة في مجالها.
وقدم الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يتقبل منهم وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته وأن يوقي المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.
وأكد أن المملكة العربية السعودية لها خدمات معتبرة، في المجال العلمي والإغاثي والاجتماعي.
مسابقة متميزةوبين أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، مسابقة متميزة تصل إلينا وإلى كل دول الجوار.
وأضاف: في كل سنة يتأهل لها أشخاص يأتون إلى مكة المكرمة فيشاركون فيها، إذ تعد مسابقة رائدة ومتميزة في مجالها.
جهود السعودية في العالم الإسلاميوأوضح أن للمملكة العربية السعودية جهود معتبرة بالعالم الإسلامي، لا ينكرها إلا مكابر، لا سيما خدمة القران الكريم طباعة ونشرًا وتنظيمًا للمسابقات القرآنية فجزاهم الله خيرًا.
وقدم الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يتقبل منهم وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته وأن يوقي المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.