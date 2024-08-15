شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العين المجردة تلتقط "الاقتران العظيم" بين المشتري والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

اقتران المشتري والمريخ

اقتران فريد

الدمام - شريف احمد - شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية، فجر اليوم اقتران المشتري والمريخ (ألمع وأشهر كواكب النظام الشمسي).وشوهد الاقتران بالعين المجردة، بالأفق الشرقي، واقتربا كوكبا المريخ والمشتري من أقرب نقطة بينهما.وأشار عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، إلى رصد الاقتران بالعين المجردة ومشاهدة الضوء الأبيض الساطع لكوكب المشتري، مع لمعان المريخ الخافت والأكثر احمرارًا من أقرب نقطة بينهما.وأضاف: فيما شوهد بالمنظار رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة إذ إن المشتري أكبر من الأرض بـ 1300، وكوكب المريخ أصغر من الأرض بـ 4 أضعاف، ويُطلق على مثل ذلك الحدث اسم "الاقتران العظيم".وبين أن هذا الاقتران الفريد أظهر الكوكبين وكأنهما متلاصقان في السماء، على الرغم من أنهما في الواقع تفصل بينهما مسافات شاسعة في الفضاء، وعلى بعد أكثر من 500 مليون كيلومتر في مداريهما.ويتزامن اقتران المشتري والمريخ أيضًا مع زخات شهب البرشاويات، وهي واحدة من ألمع زخات هذا العام، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاقترانات تعد عنصرًا من عناصر الجمال الفلكي، والتأمل في هذا الكون العظيم وعلومه.