اخبار السعوديه

"العدل" تطلق مبادرة "شمل" لتيسير لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تطلق مبادرة "شمل" لتيسير لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عملت وزارة العدل، على تعزيز حقوق الطفل ومراعاة احتياجاته وحفظ خصوصية الأسرة، من خلال مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

خدمات "شمل"

وقدمت مبادرة "شمل" أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا