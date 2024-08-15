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هطول أمطار.. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر في عدة مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة، واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من عدة مناطق.
وحذر المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من هطول الأمطار على أجزاء من مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير، جازان.

طقس اليوم

كان نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على محافظتي الحناكية وخيبر بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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