شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة ترصد 2.9 طن من الخضروات والفواكه الفاسدة بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية موسعة في نطاق بلدية العزيزية، حيث تمكنت من رصد 2.9 طن من الخضروات والفواكه غير الصالحة للبيع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة "البيع العشوائي" وتحسين المشهد الحضري.

رصد المخالفات

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة بلدية العزيزية، الأستاذة هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية قامت بعملية رصد دقيقة للمخالفات في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، وأسفرت عن ضبط 2.9 طن من الخضروات والفواكه التي كانت تُعرض في بسطات وعربات غير مرخصة.

وأشارت البلوي إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام البلدية بالقضاء على الظواهر السلبية وضمان سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأضافت البلوي: "سنواصل تنفيذ حملاتنا التفتيشية بفعالية لمراقبة كافة المخالفات، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940".