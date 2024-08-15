التستر في سوق الأعلاف يرفع الأسعار

عبر مربو المواشي عن استيائهم الشديد حيال ما يحدث من تلاعب مستمر في أسعار الأعلاف الخضراء واحتكار بيعها من قِبَل أشخاص غير نظاميين .

حيث قال سعود الهفتاء في منشور له عبر منصة "X" : يوجد مع الأسف تخبطات عشوائية وسيطرة من قبل مافيا العمالة السائبة والمُتستر عليها على أسواق الأعلاف الخضراء.

وأشار الهفتاء لوجود اتفاقيات بين كبار تجار (مافيا الأعلاف الخضراء) من العمالة السائبة -التي يتم التستر عليها من قبل البعض.

وحول هذا الموضوع وكيفية التلاعب واحتكار بيه الأعلاف تواصلت "دوت الخليج" الناشط والمهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء الذي قال: استبشرنا خير بنزول سعر الشعير من ٨٥ ريال حتى وصل الآن إلى ٦٣ ريال.

ولكن العمالة السائبة -المتستر عليها- التي تحتكر سوق الأعلاف الخضراء تسببت في تجفيف السوق ورفع السعر الي 100%، تحديدا من 15 ريال إلى 30 ريال بطرق مختلفة، منها شراء كمية البرسيم من المزارع بشرط بقاء الكمية في المزرعة حتى شهر 12 ميلادي.

ومنها ما يُخزّن في المستودعات ومن المتوقع أن يتجاوز سعر ربطة البرسيم 40 ريالا في حال استمروا بالسيطرة على سوق الأعلاف الخضراء.

كما أن هذا الأمر سوف يتسبب برفع أسعار جميع أنواع الأعلاف بالتالي إلحاق الضرر في تنمية ثروتنا الحيوانية، عوضا عن استنزاف جيب مربي المواشي مما يدفعهم إلى التخلي عن مهنة تربية المواشي كما حصل في عام 2017 .2018. 2019 .

تابع الهفتاء: وذلك عندما إنهار سوق المواشي بسبب تكدس المواشي المستوردة التي وصل عددها خلال السنوات المذكورة إلى 30 مليون رأس من المواشي المستوردة.

والآن بعد تعافي السوق والاهتمام من جديد بتنمية ثروتنا الحيوانية المحلية اصطدمنا بمافيا سوق الأعلاف من العمالة السائبة والمتستر عليها التي تقوم بتجفيف سوق الأعلاف، الأمر الذي دفع مربي المواشي إلى تفعيل حملة #التوفير_الذكي_للاعلاف #البرسيم_خلوه_يتكدس #يوم_شعير_يوم_حشايش

#يوم_شعير_يومين_حشايش

وأكد الهفتاء بضرورة التشديد واستمرار مراقبة جميع مزارع وأسواق الأعلاف الخضراء وكذلك أسواق الخضار من خلال حملة #وطن_بلا_مخالف نظرا لما يحدث في هذه الأسواق من تلاعب من قبل العمالة غير النظامية والمتسترين عليهم.