شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تعلن رصد القرش الحريري و الحوت القاتل في البحر الأحمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد القرش الحريري، والحوت القاتل “الكاذب”في البحر الأحمر.

‎ونشر المركز عبر حسابه على منصة “إكس”، مقطع فيديو يرصد القرش الحريري والحوت القاتل.

‎وقال المركز” إنه خلال دراسة التنوع الأحيائي لبيئات البحر الأحمر، رصد خبراء المركز القرش الحريري، والحوت القاتل (الكاذب) في إحدى الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر، ما يعكس ثراء التنوع الأحيائي وازدهار النظم البيئية في هذه البيئات.