شكرا لمتابعة خبر عن أمير حائل يعلن قبول جميع المتقدمين لـ جامعة حائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عن قبول جميع الطلاب المتقدمين في جامعة حائل، وذلك خلال لقاءه مع رئيس الجامعة.

سأل سموه رئيس جامعة ⁧‫حائل‬⁩ المُكلّف الدكتور زيد مهلهل الشمري عن مدى استيعاب الجامعة للطلاب المتقدمين، وأكد الدكتور الشمري أن جامعة حائل قبلت جميع المتقدمين الراغبين في الدراسة للعام المقبل، البالغ عددهم 11,370 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة.

ومن جانبه ثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد هذا الجهد قائلًا: “نشكر الجامعة على القبول.. شكراً لجامعتنا” .