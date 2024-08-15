شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تُلزم المدارس بتزويد أولياء الأمور بالخطط التعليمية أسبوعيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على ضرورة تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة، وألزمت جميع المدارس بتزويد أولياء الأمور بالخطط التعليمية والأنشطة المدرسية بشكل أسبوعي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة أوضاع أبنائهم الدراسية عن كثب، والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية. أهمية الأسرة بتعليم الأبناء وأكدت الوزارة على أهمية دور الأسرة في تهيئة الأبناء للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال تشجيعهم على الاستقلال التدريجي عن المنزل والأجهزة الذكية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم. كما دعت الوزارة إلى إشراك الأبناء في اختيار المستلزمات المدرسية، وتدريبهم على النوم المبكر، وتعزيز نظرتهم الإيجابية للمدرسة.

وفي سياق متصل، حثت الوزارة أولياء الأمور على إبلاغ المرشد الطلابي بأي تغيرات سلوكية أو نفسية قد يلاحظونها على أبنائهم، وذلك لضمان تقديم الدعم اللازم لهم في الوقت المناسب.

وشددت الوزارة على أن الشراكة الفعالة بين الأسرة والمدرسة تلعب دورًا محوريًا في حياة الطالب، وتمكنه من النمو بشكل سليم ومتوازن.

وأكدت أن هذا التعاون المستمر يسهم في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، مثل التفوق الدراسي والانتظام والحماس للتعلم.