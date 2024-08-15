شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أول برنامج تدريبي لجراحة الأذن في المملكة بتجمع مكة الصحي والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح التجمع الصحي أن فئة الاعتماد البرامجي، برنامج تدريبي مكتمل للدراسات العليا لمدة 4 سنوات، ابتداءً من 1 يناير 2025م حتى 31 ديسمبر 2028م، وجرى تأسيس المنهج التدريبي ووضع معايير الاعتماد البرامجي للبرنامج على يد نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين بمدينة الملك عبدالله الطبية.

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، مقرًا تدريبيًا لبرنامج جراحة الأذن وأعصابها وقاع الجمجمة الجانبي، بصفته الأول على مستوى المملكة.وأوضح التجمع الصحي أن فئة الاعتماد البرامجي، برنامج تدريبي مكتمل للدراسات العليا لمدة 4 سنوات، ابتداءً من 1 يناير 2025م حتى 31 ديسمبر 2028م، وجرى تأسيس المنهج التدريبي ووضع معايير الاعتماد البرامجي للبرنامج على يد نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين بمدينة الملك عبدالله الطبية.