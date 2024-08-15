شكرا لمتابعة خبر عن شخص يخاطر بنفسه ويسبح في سيول جازان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لشخص يخاطر بحياته ويسبح في سيول جازان ؛جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وأظهر مقطع انتشر بكثافة ،رجل يسبح في السيول ولا يبالي بنصائح من حوله من الأشخاص الذين لطالما حذروه وطالبوه بالخروج من مياه السيول

وأوضح المقطع ،الشخص وهو يسير بسيول جازان مقاوما شدة اندفاع السيل إلا أن المياه جرفته في النهاية ، فيما قال موثق الفيديو أن الشخص قد نجا من الموت المحقق وهو بخير حاليا

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن الأودية، وأماكن تجمع المياه وعدم السباحة فيها