شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 12 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.