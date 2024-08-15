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وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 12 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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