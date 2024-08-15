شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنًا تعطل قاربه في عرض البحر بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان من إنقاذ مواطنًا، وتم تقديم المساعدة له إثر تعطل قاربه في عرض البحر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية.والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار.

كما دعت إلى الاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.