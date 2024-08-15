السعودية | “إحسان” تحقق المركز الخامس بنسبة 90.27% في نضج التجربة الرقمية لعطاء رقمي يرتقي بتجربة العطاء والإحسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” منجزًا وطنيًا يضاف لمسيرة العطاء الرقمي لها، بحصولها على المركز الخامس في نضج التجربة الرقمية للمنصات الرقمية الحكومية 2024م، بنسبة 90.27% من بين 39 منصة رقمية حكومية.

واعتمدت هيئة الحكومة الرقمية في مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية بقياسها نضج المنصات الحكومية على أربعة معايير رئيسة: (رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات).

ونظير ما تشهده المملكة من ريادة رقمية وتكنولوجية عملت منصة “إحسان” على تطوير البرامج والخدمات التي تتواكب مع تطلعات المحسنين، والقيم المجتمعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، بالإضافة إلى تعزيز الموثوقية والشفافية والسهولة في ضمان وصول التبرعات إلى الفئات المستحقة؛ تسهيلًا لوصول التبرعات إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة.

يُذكر أنّ منصة إحسان تأسست بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة دقيقة أثمرت الوصول لإجمالي تبرعات بلغ أكثر من 7 مليارات و900 مليون ريال، عبر أكثر من 150 مليون عملية تبرع، بالإضافة إلى لجنة شرعية من شأنها تأكيد امتثال كافة الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في جميع تفاصيلها، مما يسهم في تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.

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